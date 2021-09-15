Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, зачем Россия поддерживает контакты с талибами*.

«Талибы* сами провозгласили свои цели, в том числе они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран, что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние страны и что они будут формировать инклюзивное правительство, которое отражает всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса», - сказал Лавров журналистам.

Он подчеркнул, что, хоть Россия и поддержала такой подход, но еще прошло слишком мало времени для того, чтобы делать окончательные выводы. По словам министра, сейчас идет наблюдение за тем, как он будет претворяться в жизнь.

Лавров отметил, что РФ поддерживает контакты с талибами* по вопросам, касающимся снятия любых рисков для центральноазиатских стран, соседствующих с Россией.

*талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в России.