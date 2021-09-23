В стране и мире Обломки фюзеляжа и поваленные деревья: первые кадры с места крушения Ан-26 Ян Брацкий Спасатели потратили несколько часов на путь к месту крушения, поскольку операции по десантированию с воздуха мешал сильный ветер. © Фото: Пулемет Дегтярева, Telegram Читайте нас на: Спасатели сумели добраться до места крушения пропавшего накануне самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Сводный отряд МЧС проследовал пешим маршрутом в район горы Хребтовая. «Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждем подробностей от них», - написал чиновник на своей странице в социальной сети. Обломки самолета несколькими часами ранее обнаружили с воздуха во время поисково-спасательной операции. © Пулемет Дегтярева, Telegram Напомним, что ЧП произошло накануне. Самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, пропал с экранов радаров накануне. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика