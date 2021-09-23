Обломки фюзеляжа и поваленные деревья: первые кадры с места крушения Ан-26
Спасатели потратили несколько часов на путь к месту крушения, поскольку операции по десантированию с воздуха мешал сильный ветер.
© Фото: Пулемет Дегтярева, Telegram
Спасатели сумели добраться до места крушения пропавшего накануне самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Сводный отряд МЧС проследовал пешим маршрутом в район горы Хребтовая.
«Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждем подробностей от них», - написал чиновник на своей странице в социальной сети.
Обломки самолета несколькими часами ранее обнаружили с воздуха во время поисково-спасательной операции.
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