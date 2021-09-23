Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов наградил глав иностранных делегаций на «Мирной миссии»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил глав иностранных военных делегаций знаком отличия «За укрепление дружбы и сотрудничества», сообщает Министерство обороны России.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия - 2021» начались 20 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области и завершатся 24 сентября. В них задействованы военнослужащие стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Впервые принимает участие в этих маневрах воинский контингент из Белоруссии.

Знаком отличия «За укрепление дружбы и сотрудничества» награждаются военнослужащие и гражданские служащие Министерств обороны стран ШОС за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что на учениях «Мирная миссия - 2021» в Оренбуржье российские военные инженеры применят опыт современных вооруженных конфликтов, полученный в Сирии и Нагорном Карабахе.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.