В Минтруде объяснили причину отклонения законопроекта об индексации пенсий

Проект закона партии ЛДПР об индексации пенсий отклонен правительством как непроработанный. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

В ведомстве при этом подчеркнули, что решение не касается идеи индексации пенсии работающим пенсионерам как таковой.

«Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта. Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. В виду непроработанности законопроект был отклонен», - приводит РИА Новости комментарий Минтруда.

В ведомстве при этом напомнили, что российским кабмином ведется регулярная работа по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, а при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры.

Ранее стало известно, что правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Как объяснили в кабинете министров, для реализации этой задумки понадобятся дополнительные средства из бюджета, однако авторы инициативы в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке будут выделяться деньги.