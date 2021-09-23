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В Совфеде назвали дискриминацией запрет на перемещение для привитой «Спутником V» российской делегации в ПАСЕ

Роман Захаров
12:38 23.09.2021
Член Совета Федерации РФ Владимир Круглый возмутился из-за того, что ВОЗ затягивает с регистрацией российской вакцины, хотя Москва предоставила все нужные для этого документы.
В Совфеде назвали дискриминацией запрет на перемещение для привитой «Спутником V» российской делегации в ПАСЕ
© Фото: Доминик Бутен, РИА Новости
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Российским представителям в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцину «Спутник V». Об этом рассказал член Совфеда, заслуженный врач Владимир Круглый.

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», - приводит РИА Новости слова сенатора, которые тот произнес во время Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму.

Круглый при этом обратил внимание, что для турецкой миссии, которая также приезжает из «красной зоны» и привита препаратом Pfizer, ограничений нет. Такая же ситуация, по его словам, складывается и с представителями Украины.

«Как-то это все выглядит не очень», - отметил сенатор.

Член Совета Федерации РФ возмутился из-за того, что Всемирная организация здравоохранения затягивает с регистрацией российской вакцины, хотя Москва предоставила все нужные для этого документы, а сами представители ВОЗ посещали производство препарата.

«Это дискриминационный момент», - высказал свою позицию Владимир Круглый.

В настоящий момент российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Эффективность препарата, по итогам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян, составила 97,6%.

«ГамКовидВак» («Спутник V») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ

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