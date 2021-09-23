Спасатели обнаружили останки членов экипажа Ан-26 на месте крушения

Спасатели обнаружили останки членов экипажа самолета Ан-26 на месте крушения в Хабаровском крае. Менее часа назад пеший сводный отряд добрался в район горы Хребтовая, где упало воздушное судно.

«Все члены экипажа погибли», - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

О происшествии стало известно накануне. Самолет Ан-26 рухнул в районе заповедника Хехцир. На его борту находились шесть членов экипажа. На поиски самолета были мобилизованы отряды спасателей, которые обследовали огромную территорию с воздуха. Как отметили в экстренных службах региона, вероятной причиной трагедии стали плохие метеоусловия.