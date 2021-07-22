Президент WADA заявил об окончании допинговой истории в РФ

Глава WADA Витольд Банька сообщил, что эпопея с наказаниями за допинг в России закончилась.

По мнению президента агентства, ситуация в российском спорте значительно улучшилась. У РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия полтора года назад теперь есть все шансы вернуться в систему. Тем не менее отношение к российским спортсменам все еще остается предвзятым.

Накануне Олимпийских игр в Токио пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева хотели отстранить от участия в соревнованиях, заподозрив в подлоге допинговых проб. Однако спортсмены подали апелляцию в суд и выиграли дело. Это значит, что они смогут выступить на Олимпиаде в Токио, которая стартует уже завтра.

Ранее стало известно, что чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за заражения коронавирусом. Спортсмен сдал во Владивостоке положительный тест.