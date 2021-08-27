ФАС проверит ритейлеров после сообщений о высоких наценках на молочную продукцию

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку ритейлеров после обращения, присланного представителями Молочного союза России по поводу высоких наценок на молочную продукцию в российских сетях.

Директор организации Людмила Маницкая в беседе с ТАСС объяснила, что самая высокая накрутка идет на продукты, для производства которых требуется большое количество молока, например сыр, масло и сметана. Жалобы на действия федеральных сетей, по ее словам, поступают от производителей со всей страны.

«Информация о наценках, изложенная в письме, будет внимательно изучена. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства ФАС России будут приняты меры реагирования», - рассказали в пресс-службе ФАС «Российской газете».

В середине августа стало известно, что о начале антикартельных проверок ФАС в компаниях Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» («Магнит»). В ведомстве пояснили, что причиной послужили обращения граждан по поводу роста цен.

Если антиконкурентный сговор будет обнаружен, компании рискуют получить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Поскольку оборот проверяемых ритейлеров по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.