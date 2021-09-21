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Военные инженеры РФ применят сирийский боевой опыт на учениях ШОС под Оренбургом

Андрей Аркадьев
12:21 21.09.2021
В составе воздушных отрядов будут задействованы вертолеты Ми-8 с вертолетными системами минирования ВСМ-1, сообщил начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.
Военные инженеры РФ применят сирийский боевой опыт на учениях ШОС под Оренбургом
© Фото: Минобороны России
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На международных учениях государств - членов ШОС «Мирная миссия - 2021» в Оренбуржье российские военные инженеры применят опыт вооруженных конфликтов, полученный в Сирии и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

«На всем протяжении финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск», - добавил он.

В составе воздушных отрядов будут задействованы вертолеты Ми-8 с вертолетными системами минирования ВСМ-1. В составе наземных подвижных отрядов заграждения будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3, уточнил Коруц.

«Для беспрепятственного высокоскоростного продвижения боевых порядков коалиционной группировки войск, организованного вступления в бой задействуем отряд обеспечения мобильности в составе: инженерно-штурмового отделения на бронетранспортерах БТР-82, экипированных в защитные костюмы ОВР-3, инженерных машин разграждения ИМР-3, установок разминирования УР-77, комплектов тяжелых механизированных мостов», - сказал генерал-майор.

Он добавил, что военные инженеры ЦВО также отработают создание противотанкового рва взрывным способом протяженностью две тысячи метров, для устройства которого задействуют около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Накануне на полигоне Донгуз под Оренбургом стартовали контртеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021». На полигон Донгуз прибыли свыше 5 000 военнослужащих из девяти стран. Впервые в этих маневрах участвует воинский контингент из Белоруссии. Военнослужащим предстоит дать отпор условным террористам. Учения проходят с 20 по 24 сентября.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Вертолетная система минирования (ВСМ-1) позволяет войскам в сжатые сроки устанавливать минно-взрывные заграждения противотанкового, противопехотного или противодесантного назначения.

ГМЗ-3 (Гусеничный минный заградитель) - боевая машина инженерных войск. Предназначен для механизированного противотанкового минирования в ходе боя. Постановка мин осуществляется на поверхность грунта без маскировки или в грунт с маскировкой.

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