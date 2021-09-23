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Онкологи назвали неочевидные симптомы рака

Анна Назайкина
11:01 23.09.2021
Так, специалисты призвали обратить внимание на припухлости в области шеи, подмышечных впадин или паха.
Онкологи назвали неочевидные симптомы рака
© Фото: Anastasia Gepp, Pixabay
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Британские онкологи рассказали о том, на какие признаки следует обращать внимание, чтобы не пропустить развитие онкологического заболевания. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам медиков, припухлости в области шеи, подмышечных впадин или паха могут сигнализировать о наличии лимфомы Ходжкина - злокачественной опухоли. Кроме того, по мнению специалистов, такого рода образования могут быть вызваны избытком пораженных лимфоцитов. Как утверждают врачи, данные признаки могут казаться безобидными, так как они не приносят человеку болезненных ощущений.

Также к тревожным сигналам организма онкологи отнесли повышенную потливость по ночам, резкую потерю килограммов, озноб, хронический кашель или одышку, зуд кожи.

Ранее стало известно, что американским ученым удалось разработать новый способ воздействия на раковые опухоли. В результате подавляются противоопухолевые иммунные клетки в непосредственной близости от пораженной ткани.

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