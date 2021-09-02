Котяков: рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень
Антон Котяков сообщил о, в целом, возвращении рынка труда в РФ на допандемийный уровень.
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Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что в России рынок труда в целом вернулся на допандемийный уровень. Его слова передает РИА Новости.
«Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень», - рассказал министр на территории Восточного экономического форума.
Ранее похожий вывод Котяков сделал и об уровне безработицы в стране. По его словам, безработица в России возвращается на допандемический уровень хорошими темпами.