Котяков: рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков заявил, что в России рынок труда в целом вернулся на допандемийный уровень. Его слова передает РИА Новости.

«Вчера буквально у нас вышли данные Росстата. По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень», - рассказал министр на территории Восточного экономического форума.

Ранее похожий вывод Котяков сделал и об уровне безработицы в стране. По его словам, безработица в России возвращается на допандемический уровень хорошими темпами.