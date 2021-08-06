Котяков заявил, что в РФ безработица возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что в России уровень безработицы возвращается на допандемийный уровень хорошими темпами.

«По итогам июня уровень был порядка 4,8%, то есть до достижения целевого уровня - а, я напомню, допандемийный уровень безработицы 4,6-4,7, - то есть мы уже вплотную подошли к тому показателю, которого планировали достичь до конца года», - сказал Котяков в эфире канала «России 24».

Он добавил, что уровень такой безработицы был предопределен теми мерами, которые в течение прошлого года реализовало правительство РФ.

Ранее стало известно, что число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 миллиона человек, что в процентном соотношении на 60% ниже, чем в начале 2021 года. Об этом сообщили в Минтруде.