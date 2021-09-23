Военнослужащих забросили в тыл «противника» из вертолетов Ми-8 под Ростовом-на-Дону

Более 100 мотострелков десантировались из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» под Ростовом-на-Дону. Там стартовали учения резервистов, которые были призваны на сборы. Все военнослужащие получили экипировку и оружие.

Уникальность операции еще и в том, что тактические действия выполняет не спецназ или десант, а бойцы мотострелковой дивизии и минометные расчеты. Это значительно усиливает огневую мощь, забрасываемую в тыл противника. Также во время маневров будут привлечены танковые и артиллерийские подразделения.

О начале учений в Ростовской области с участием резервистов сообщалось вчера, 22 сентября. Они будут обучаться на полигоне обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения.