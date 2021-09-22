В Ростовской области начались учения с участием резервистов. Первые подразделения БАРС приступили к занятиям с сегодняшнего дня, сообщает Министерство обороны РФ.

В регонах дислокации 8-й общевойсковой армии ЮВО формируются подразделения войск территориальной обороны, которые станут частью БАРС.

«Граждане, пребывающие в запасе, изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооруженными силами России о пребывании в резерве, должны содержаться в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путем регулярного привлечения их на занятия по боевой подготовке в полевых условиях в составе подразделений», - подчеркнул командующий войсками ЮВО.

Резервисты будут обучаться на полигоне обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения.

Ранее сообщалось, что первые контракты с желающими вступить в подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС) заключены в Ростове-на-Дону. Вступившие в эти ряды будут проходить тренировочные занятия ежемесячно и военные сборы один раз в год.

В начале сентября в Минобороны РФ сообщили, что в Российской армии увеличат число резервистов. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях.