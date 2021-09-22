Глава КНР предложил ООН новую глобальную инициативу развития

Председатель Китая Си Цзиньпин предложил новую глобальную инициативу развития. Она направлена на выстраивание сбалансированного и равноправного глобального партнерства, помощь развивающимся странам.

«Мы должны оживить экономику, способствовать достижению более крепкого, экологичного и здорового глобального развития», - рассказал Цзиньпин в ходе выступления на ГА ООН.

По словам главы КНР, инициатива заключается в том, чтобы уделять глобальному развитию первоочередное внимание. Китайский политик отметил, что необходимо поместить развитие на первый план в рамках глобальной макрополитики, передает ТАСС.

«Необходимо выстроить более равноправное и сбалансированное глобальное партнерство в целях развития», - указал Цзиньпин.

Он также заявил о необходимости придерживаться подхода, ориентированного на людей, обеспечивать и улучшать условия жизни людей.

Кроме того, как отметил глава КНР, нужно обращать внимание на особые потребности развивающихся стран, оказывать им поддержку в виде списания долгов и помощи в целях развития.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует до конца 2021 года поставить странам два миллиарда доз вакцин от коронавируса.