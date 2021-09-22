В Роспотребнадзоре опровергли данные о более тяжелом течении COVID-19 из-за дельта-штамма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала информацию о том, что штамм COVID-19 «дельта» якобы приводит к более тяжелому течению болезни. По ее словам, достоверных данных, подтверждающих это, в настоящее время нет.

«Нет, нигде в мире не описано, что штамм "дельта" вызывает более тяжелое течение», - сказала глава ведомства в эфире телеканала НТВ.

Кроме того, Попова добавила, что особенность данной мутации COVID-19 состоит в более быстром распространении.

Ранее стало известно, что российское Министерство здравоохранения обновило методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, таким образом, была утверждена их 12-я версия.

Среди новшеств - исключение из схемы лечения пациентов с легкой формой болезни и факторами риска лекарственного препарата умифеновир. В новую версию рекомендаций были включены обновленные схемы амбулаторного лечения с применением препарата будесонид.