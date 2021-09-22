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Умер актер из сериалов «Секс в большом городе» и «Друзья» Уилли Гарсон

Ян Брацкий
09:09 22.09.2021
Актеру было 57 лет, о случившемся журналистам сообщил его приемный сын.
Умер актер из сериалов «Секс в большом городе» и «Друзья» Уилли Гарсон
© Фото: willie.garson, Instagram
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Скончался американский актер Уилли Гарсон. О случившемся рассказал его приемный сын Нэйтен. О причинах смети не сообщается. Гарсону было 57 лет.

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», - написал молодой человек на своей странице в Instagram.

Российскому зрителю актер знаком по сериалам «Друзья» и «Секс в большом городе». Всего Гарсон снялся в 160 фильмах и сериалах.

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