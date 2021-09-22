Умер актер из сериалов «Секс в большом городе» и «Друзья» Уилли Гарсон

Скончался американский актер Уилли Гарсон. О случившемся рассказал его приемный сын Нэйтен. О причинах смети не сообщается. Гарсону было 57 лет.

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», - написал молодой человек на своей странице в Instagram.

Российскому зрителю актер знаком по сериалам «Друзья» и «Секс в большом городе». Всего Гарсон снялся в 160 фильмах и сериалах.