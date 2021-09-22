В Московском планетарии рассказали, когда начнется астрономическая осень

Астрономическая осень, когда ночь начинает становиться длиннее дня, наступит на Северном полушарии Земли после 22.00 мск. Об этом рассказали в Московском планетарии.

«В среду, 22 сентября 2021 года, в 22.21 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном - весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия», - объяснили в планетарии ТАСС.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, при этом светило находится ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под ним.

Ранее известный доктор и телеведущий Александр Мясников назвал способ насытить организм витамином D в условиях дефицита солнечного света.