Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Московском планетарии рассказали, когда начнется астрономическая осень

Роман Захаров
09:46 22.09.2021
Это произойдет сегодня, 22 сентября, после 22.00 мск.
В Московском планетарии рассказали, когда начнется астрономическая осень
© Фото: David Mark, Pixabay
Читайте нас на:

Астрономическая осень, когда ночь начинает становиться длиннее дня, наступит на Северном полушарии Земли после 22.00 мск. Об этом рассказали в Московском планетарии.

«В среду, 22 сентября 2021 года, в 22.21 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном - весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия», - объяснили в планетарии ТАСС.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, при этом светило находится ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под ним.

Ранее известный доктор и телеведущий Александр Мясников назвал способ насытить организм витамином D в условиях дефицита солнечного света

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.