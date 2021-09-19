Россиянам рассказали, когда ждать спада заболеваемости COVID-19

В России к концу января следующего года ожидается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такой прогноз озвучил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Он отметил, что, в отличие от старта волны заболевания, время ее окончания - намного более предсказуемо. Так, по его словам, средняя продолжительность коронавирусной волны, согласно наблюдениям, составляет 4-6 недель.

Спаду во время новогодних праздников также поспособствует сокращение социальных контактов, связанное с приходом морозов. И если в начале месяца еще возможна «догоняющая госпитализация», то к его концу спад заболеваемости должен прийти в любом случае.

«Третья волна переходит в четвертую в регионах», - цитирует ученого ТАСС.

Исаев объяснил, что это означает значительный рост количества заражений COVID-19 в регионах страны. В то же время в Москве ситуация остается достаточно стабильной.

При этом, четвертая волна может быть усугублена появлением нового штамма вируса - «мю». Как опасаются ученые, данная разновидность коронавируса может быть способна уклоняться от созданных путем вакцинации антител в организме.