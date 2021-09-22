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Два медведя вышли на склоны магаданской горнолыжной школы

Роман Захаров
08:30 22.09.2021
Специалисты считают, что животные могут представлять опасность.
© Видео: km.kaze, instagram © Фото: km.kaze, instagram
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Сотрудники магаданской горнолыжной школы сообщили охотоведам, что по горнолыжным склонам ходят двое медвежат. Об этом рассказал главный тренер «Русской горнолыжной школы - Магадан» Николай Нестеренко.

«Мы, конечно, сейчас туда не ходим. У нас идут силовые тренировки с детьми, снега пока нет. Но даже рядом находиться с медведями - это опасно. Сам я знаю, как себя вести. Главное, чтобы страха не было. Он чувствует, как ты его боишься. Отступаешь, а желательно чуть-чуть шаг на него сделать. Ну из опыта. Но с детьми это опасная ситуация», - приводит РИА Новости слова Нестеренко.

Ранее сообщалось, что в Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» произошел один из частых для этой местности эпизодов - встреча зверя с фотоловушкой. Любопытный белогрудый медведь заметил снимающее его устройство, обследовал его, а затем полностью поменял ракурс съемки.

До смены ракурса фотоловушка успела запечатлеть, как животное старательно и увлеченно трется о лежащий на земле крупный валун, совершая при этом почти трюковые движения и демонстрируя чудеса гибкости. 

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