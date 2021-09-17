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Белогрудый медведь показал чудеса гибкости в «номере» с камнем в Приморье: видео

Анна Берестовая
05:28 17.09.2021
Медведь облюбовал валун и защитил свое новое место от камеры в приморском нацпарке.
© Видео: Земля Леопарда, YouTube © Фото: Земля Леопарда, YouTube
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В Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» произошел один из частых для местных обитателей эпизодов - встреча животного с фотоловушкой. Любопытный белогрудый медведь заметил снимающее его оборудование и обследовал его, полностью поменяв ракурс съемки.

Отличился этот случай тем, что животное, как может показаться по видео, будто бы специально прервало запись, не желая, чтобы за его жизнью следили исследователи. Тяга к приватности возникла у зверя после облюбования нового местечка в парке.

До смены ракурса съемки (не сказавшегося на исправности техники) фотоловушка успела запечатлеть, как медведь старательно и увлеченно трется о лежащий на земле крупный валун, совершая при этом почти трюковые движения и демонстрируя чудеса гибкости. После этого он будто бы замечает, что его снимали и идет к камере, сначала закрывая объектив, а потом и вовсе разворачивая его так, чтобы оказаться вне области съемки.

Видео с решительным хищником размещено на YouTube-канале нацпарка. Всего на просторах «Земли леопарда» размещено 450 автоматических фотоловушек, призванных наблюдать за жизнью фауны в естественной среде.

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