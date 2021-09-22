Власти КНР сообщили о новом возможном очаге распространения COVID-19

В Харбине выявлено три новых случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения. Такое заявление в среду распространил Госкомитет здравоохранения КНР.

В связи с этим власти приняли решение на неделю закрыть детские сады и школы, кинотеатры и спортивные залы. В регионе началось тестирование населения. Жителям Харбина рекомендовали оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, пишет «Интерфакс».

До этого вспышка внутреннего COVID-19 была зафиксирована в провинции Фуцзянь, где вирусологи выявили сразу 418 случаев инфицирования.