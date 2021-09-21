Китай поставит странам два миллиарда вакцин от COVID-19 до конца 2021 года

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует до конца 2021 года поставить странам два миллиарда доз вакцин от коронавируса.

«Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру 2 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года», - сказал глава государства на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он ответил, что КНР в течение этого времени безвозмездно передаст развивающимся странам 100 миллионов вакцин от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом.

Так, в уезде Сянью города Путянь к настоящему моменту зафиксировано шесть случаев болезни, еще 18 человек являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции.