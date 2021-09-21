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Китай поставит странам два миллиарда вакцин от COVID-19 до конца 2021 года

Виктория Ивашечкина
23:46 21.09.2021
Об этом рассказал глава КНР Си Цзиньпин в ходе общеполитических дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Китай поставит странам два миллиарда вакцин от COVID-19 до конца 2021 года
© Фото: Zhang Wenzong globallookpress
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует до конца 2021 года поставить странам два миллиарда доз вакцин от коронавируса.

«Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру 2 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года», - сказал глава государства на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он ответил, что КНР в течение этого времени безвозмездно передаст развивающимся странам 100 миллионов вакцин от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом.

Так, в уезде Сянью города Путянь к настоящему моменту зафиксировано шесть случаев болезни, еще 18 человек являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции.

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