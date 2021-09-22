В России могут усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

Для борьбы с мошенниками необходимо усилить контроль кредитных организаций за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных денег. Такое мнение высказали в Банке России.

Регулятор, в частности, предложил уделить особое внимание к антифрод-процедуре.

«Злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», - рассказали РБК в Центробанке.

Банк России, таким образом, выступает с инициативой о начале применения антифрода ко всем входящим платежам, в том числе переводам с помощью терминалов.

Антифрод-системы - это программные комплексы, используемые для предотвращения транзакций аферистов. Антифрод-решения проводят анализ каждой операции и присваивают ей метку, которая характеризирует ее надежность.

Ранее в ЦБ сообщили, что в первом квартале 2021 года через банкоматы у россиян были похищены 305 миллионов рублей. Как подчеркнули в регуляторе, объем украденных средств увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.