Китай создал систему сжижения водорода для космических ракет

Сотрудники Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) разработали и успешно провели испытания первой отечественной системы сжижения водорода для заправки ракет-носителей нового поколения. Об этом пишет Global Times.

По данным газеты, разработчики протестировали процедуры запуска, производства, автоматического отключения и повторного нагрева системы сжижения водорода. В непрерывном режиме система проработала 35 часов и за это время произвела 35,55 кубометров сжиженного водорода.

Согласно материалу, проектная суточная производительность системы составляет 1,7 тонны, при этом измеренная фактическая суточная производительность при работе на полной мощности достигла 2,3 тонны. Такой уровень производительности может удовлетворить потребности страны, с учетом частоты осуществляемых КНР ракетных пусков.

Сейчас китайские ракеты-носители «Чанчжэн-5B» и «Чанчжэн-7», которые являются основой миссий Китая к Луне и Марсу, а также основой строительства собственной орбитальной станции, применяют в качестве топлива сжиженный водород и сжиженный кислород. Но пока большая часть сжиженного водорода, используемого КНР в космической отрасли, производится на иностранном оборудовании.

Как ожидается, данная система будет играть значимую роль в поддержке разработки водородных и кислородных двигателей для китайских космических систем, а также в развитии водородной энергетики Китая за счет развития систем хранения и транспортировки водорода, включая дальнюю транспортировку.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российский пассажирский самолет Як-40 в будущем может получить водородный двигатель. В то же время он отметил, что хоть источником для получения электричества воздушного судна и будет являться водород, однако в первую очередь следует завершить работу над электродвигателем.