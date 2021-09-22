В Австралии произошло мощнейшее за десятки лет землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-востоке Австралии. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).

Сейсмологическая активность была зафиксирована в 23.15 по времени UTC (02.15 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 128 километрах к востоку от Мельбурна. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Стоит отметить, что последний раз такое сильное землетрясение было зафиксировано в регионе несколько десятилетий назад.

Сообщений о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло в Китае. Жертвами сейсмоактивности тогда стали два человека.