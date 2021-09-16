СМИ: два человека погибли при землетрясении в Китае

Минимум два человека стали жертвами землетрясения в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны. Еще трое, согласно имеющейся информации, пострадали в результате случившегося. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Ранее Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки в южной части азиатского государства в 20.33 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 5,4.

Эпицентр стихийного бедствия находился в 53 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян. Очаг землетрясения располагался на глубине 20 километров.

Ранее на территории, пролегающей на границе Тувы и Иркутской области, было зарегистрировано достаточно мощное землетрясение. Свидетельства случившегося сохранились в том числе в виде кадров очевидцев, на которых видно, как из-за подземных толчков качаются люстры в жилище.