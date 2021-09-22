Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Талибы* попросили предоставить им возможность выступить на ГА ООН

Ян Брацкий
06:28 22.09.2021
Как сообщили в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша, запрос направлен в комитет по аккредитации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Представители запрещенного в России движения «Талибан»*, пришедшие к власти в Афганистане, заявили о желании сменить постпреда своей страны при ООН. Они направили соответствующую просьбу генсеку организации.

В послании также обозначено желание выступить на Генассамблее. Учтут его или нет - пока неясно. В офисе Антониу Гутерриша сообщили, что запрос направлен в комитет по аккредитации, пишет «Интерфакс».

На этой неделе на ГА ООН проходят выступления лидеров стран мира. Часть выступающих находятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, часть воспользуются возможностью направить своим коллегам видеообращение.

«Талибан»* - террористическое движение, запрещенное в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Долой оружие: как миротворцы РФ помогли примирить в Тафасе бывших боевиков с властями
05:03 Армия
Видео
Еще два эшелона с военной техникой возвращаются в РФ из Белоруссии после учений «Запад-2021»
00:56 В стране и мире
Глава КНР предложил ООН новую глобальную инициативу развития
03:45 В стране и мире
МЧС создаст прогнозы ЧС техногенного и природного характера
04:54 Армия
Видео
Во Владивостоке стартовали Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2021»
Популярное
Невролог назвал лучшие способы справиться с мигренью
Видео
«Тихий, друзей не было»: учившаяся вместе с пермским стрелком о его характере
Врачи перечислили пять способов снизить давление без лекарств
Ученые рассказали о новом способе борьбы с неизлечимым раком
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Улов воблы сократился более чем в 100 раз за 100 лет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.