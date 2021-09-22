Талибы* попросили предоставить им возможность выступить на ГА ООН

Представители запрещенного в России движения «Талибан»*, пришедшие к власти в Афганистане, заявили о желании сменить постпреда своей страны при ООН. Они направили соответствующую просьбу генсеку организации.

В послании также обозначено желание выступить на Генассамблее. Учтут его или нет - пока неясно. В офисе Антониу Гутерриша сообщили, что запрос направлен в комитет по аккредитации, пишет «Интерфакс».

На этой неделе на ГА ООН проходят выступления лидеров стран мира. Часть выступающих находятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, часть воспользуются возможностью направить своим коллегам видеообращение.

«Талибан»* - террористическое движение, запрещенное в РФ.