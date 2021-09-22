Миротворцы РФ обеспечили безопасное посещение монастыря в Нагорном Карабахе армянским паломникам
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас около 100 паломникам, приехавшим из Армении.
Святыню, которая находится вблизи линии разграничения сторон в Мартутнинском районе, посещают паломники как из Карабаха, так и из Армении и других стран.
«Мы спокойно проехали весь путь, просто морально для нас было тяжело, но мы видим, что миротворцы выполняют свои задачи и нам от этого спокойно», - поделилась паломница Гаяне Мхитарян.
Российские военные обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса и во время церковной службы.
«Данная святыня находится вблизи линии разграничения, поэтому необходимо присутствие миротворцев», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Королев.
Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.
Ранее сообщалось, что миротворцы РФ провели патрулирование пяти маршрутов в зоне ответственности в Карабахе.
Представитель российского миротворческого контингента Илья Иванов рассказал, что для выполнения задач в Карабахе задействовано более 200 единиц техники.