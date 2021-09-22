Миротворцы РФ обеспечили безопасное посещение монастыря в Нагорном Карабахе армянским паломникам

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас около 100 паломникам, приехавшим из Армении.

Святыню, которая находится вблизи линии разграничения сторон в Мартутнинском районе, посещают паломники как из Карабаха, так и из Армении и других стран.

«Мы спокойно проехали весь путь, просто морально для нас было тяжело, но мы видим, что миротворцы выполняют свои задачи и нам от этого спокойно», - поделилась паломница Гаяне Мхитарян.

Российские военные обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса и во время церковной службы.

«Данная святыня находится вблизи линии разграничения, поэтому необходимо присутствие миротворцев», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Королев.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

Ранее сообщалось, что миротворцы РФ провели патрулирование пяти маршрутов в зоне ответственности в Карабахе.

Представитель российского миротворческого контингента Илья Иванов рассказал, что для выполнения задач в Карабахе задействовано более 200 единиц техники.