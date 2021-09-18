Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Миротворцы РФ провели патрулирование пяти маршрутов в зоне ответственности в Карабахе

Кира Тило
05:01 18.09.2021
Российские миротворцы провели патрулирование пяти маршрутов в зоне ответственности в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские миротворцы провели патрулирование пяти маршрутов в Аскеранском, Лачинском, Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах в зоне ответственности российского миротворческого контингента вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Представитель российского миротворческого контингента Илья Иванов рассказал, что для выполнения задач в Нагорном Карабахе задействовано более 200 единиц техники.

«Ежедневно для выполнения задач миротворческой деятельности задействовано более 200 единиц автомобильной и бронетехники в Нагорном Карабахе», - пояснил Иванов.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Миротворцы РФ провели патрулирование пяти маршрутов в зоне ответственности в Карабахе
04:42 В стране и мире
Полиция ведет поиски пропавшей в Красноярском крае экспедиции
02:56 В стране и мире
В США заявили, что понимают позицию Франции по отзыву посла
01:42 В стране и мире
СМИ: скончался экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
00:06 В стране и мире
Видео
Полиции больше, чем в Нью-Йорке: что известно о готовящемся митинге у Капитолия в Вашингтоне
Популярное
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Видео
ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.