Миротворцы РФ провели патрулирование пяти маршрутов в зоне ответственности в Карабахе

Российские миротворцы провели патрулирование пяти маршрутов в Аскеранском, Лачинском, Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах в зоне ответственности российского миротворческого контингента вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Представитель российского миротворческого контингента Илья Иванов рассказал, что для выполнения задач в Нагорном Карабахе задействовано более 200 единиц техники.

«Ежедневно для выполнения задач миротворческой деятельности задействовано более 200 единиц автомобильной и бронетехники в Нагорном Карабахе», - пояснил Иванов.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.