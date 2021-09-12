Переписать полностью: автоэксперт оценил идею изменения ПДД

Правила дорожного движения могут полностью переписать и принять заново. С такой инициативой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует безопасность на российских дорогах. С соответствующим предложением он обратился в МВД и Минтранс. Новая редакция ПДД должна быть готова уже к октябрю.

Среди причин, побудивших экспертов задуматься об актуализации правил - стремительные изменения на дорогах. Электросамокаты, моноколеса, а в перспективе и беспилотные автомобили полностью изменили структуру движения. Идею масштабной «переписи» в беседе со «Звездой» оценил автоэксперт Владимир Сажин.

«Правила дорожного движения нужно переписать только для того, чтобы привести их в соответствие с нормативными и законодательными актами. Чтобы не было разночтений. Водитель ездит по правилам, он не обязан знать ГОСТы и федеральное законодательство. Если дело рассматривает суд, во внимание принимается именно федеральное законодательство», - заявил Сажин.

Правила дорожного движения, по которым водители ездят сегодня, были приняты еще в 1993 году. С тех пор документ претерпел множество изменений и корректировок. Сегодня их насчитывается уже более 50, пишет «Коммерсантъ».

«Я бы предложил перестать экспериментировать с ПДД и вносить корректировки раз в два года. У водителей каша в голове. Они не понимают, какая редакция правил актуальная. ПДД должны писать профессионалы, которые понимают то, что они пишут», - добавил автоэксперт.

Переписать правила могут не только для автомобилистов. В начале лета в Минтрансе РФ внесли предложение изменить правила, касающиеся велосипедистов. Предложение заключается в введении нового знака и нового ограничения.

В документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов, говорится о знаке «Дорожная зона» и обновленной дорожной разметке. Зона «покрытия» знака позволит велосипедистам двигаться по всей ширине улицы, в то время, как скорость движения автомобилей будет ограничена 20 километрами в час. Пешеходы, в свою очередь, смогут переходить дорогу в любом разрешенном месте.