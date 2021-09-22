В стране и мире В Минюсте разработали поправки об использовании ИП труда осужденных Виктория Ивашечкина Осужденные смогут находиться на должностях швей, поваров, слесарей, парикмахеров. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Министерство юстиции РФ разработало поправки, согласно которым труд осужденных смогут использовать индивидуальные предприниматели (ИП). Уточняется, что законопроект касается категории осужденных, которые приговорены к принудительным работам. «Осужденные могут быть также трудоустроены у индивидуальных предпринимателей, от которых поступают предложения о возможности такого трудоустройства на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих», - сказано в пояснительной записке к проекту, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также осужденные смогут находиться на должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров. Ранее глава Минюста прокомментировал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными. По словам Константина Чуйченко, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика