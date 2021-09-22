В Минюсте разработали поправки об использовании ИП труда осужденных
Министерство юстиции РФ разработало поправки, согласно которым труд осужденных смогут использовать индивидуальные предприниматели (ИП).
Уточняется, что законопроект касается категории осужденных, которые приговорены к принудительным работам.
«Осужденные могут быть также трудоустроены у индивидуальных предпринимателей, от которых поступают предложения о возможности такого трудоустройства на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих», - сказано в пояснительной записке к проекту, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Также осужденные смогут находиться на должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров.
Ранее глава Минюста прокомментировал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными.
По словам Константина Чуйченко, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.