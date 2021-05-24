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Глава Минюста прокомментировал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными

Алена Миронова
07:37 24.05.2021
Глава министерства юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко назвал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной.
Глава Минюста прокомментировал идею о замещении трудовых мигрантов заключенными
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Глава министерства юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко оценил идею о замещении трудовых мигрантов заключенными. Он считает ее правильной. Об этом он сам заявил в ходе встречи с журналистами в Хабаровске. 

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», - заявил глава ведомства. 

Как считает министр, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Чуйченко подчеркнул, что «это очень серьезная проблема», потому что на сегодняшний день около 180 тысяч отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти в исправительный центр.

Напомним, ранее глава ФСИН предложил более активно использовать заключенных в сферах, в которые, как правило, привлекаются трудовые мигранты. Он отметил, что на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Таким образом может решиться трудовая проблема, а также произойдет социализация заключенных.

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