Ученые обнаружили новые свойства белков COVID-19

SARS CoV-2 имеет участки белка, которые идентичны человеческим. К такому выводу пришли ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Согласно полученной информации, некоторые из этих органических веществ расположены в шиповом белке COVID-19. Они могут использоваться вирусом для того, чтобы обходить иммунную защиту хозяина. Таким образом, иммунитет может принимать белки возбудителя коронавируса за собственные структуры организма, что в значительной мере замедляет ответ иммунной системы. Подобный хитрый ход позволяет COVID намного легче распространяться в популяции. Кроме того, наличием идентичных последовательностей в белках SARS CoV-2 и человеческого организма может объясняться высокая частота аутоиммунных реакций у инфицированных.

По словам ученых, новые данные, полученные в ходе исследования, могут пригодиться разработчикам вакцин от COVID-19.

«Желательно, чтобы их препараты вызывали образование антител против тех участков вирусных белков, которые имеют минимальную гомологию с белками человека, чтобы снизить вероятность аутоиммунных процессов», — рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Александр Марьянович в интервью «Известиям».

Ранее сообщалось, что сотрудники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, проведя соответствующее исследование, пришли к выводу, что антитела после перенесенного исходного штамма коронавируса не защищают от мутировавших вариантов COVID-19.