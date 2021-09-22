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Ученые обнаружили новые свойства белков COVID-19

Майя Мусиенко
03:50 22.09.2021
Коронавирус может маскироваться под структуры человеческого организма, установили исследователи.
Ученые обнаружили новые свойства белков COVID-19
© Фото: pixabay
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SARS CoV-2 имеет участки белка, которые идентичны человеческим. К такому выводу пришли ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Согласно полученной информации, некоторые из этих органических веществ расположены в шиповом белке COVID-19. Они могут использоваться вирусом для того, чтобы обходить иммунную защиту хозяина. Таким образом, иммунитет может принимать белки возбудителя коронавируса за собственные структуры организма, что в значительной мере замедляет ответ иммунной системы. Подобный хитрый ход позволяет COVID намного легче распространяться в популяции. Кроме того, наличием идентичных последовательностей в белках SARS CoV-2 и человеческого организма может объясняться высокая частота аутоиммунных реакций у инфицированных.

По словам ученых, новые данные, полученные в ходе исследования, могут пригодиться разработчикам вакцин от COVID-19.

«Желательно, чтобы их препараты вызывали образование антител против тех участков вирусных белков, которые имеют минимальную гомологию с белками человека, чтобы снизить вероятность аутоиммунных процессов», — рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Александр Марьянович в интервью «Известиям».

Ранее сообщалось, что сотрудники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, проведя соответствующее исследование, пришли к выводу, что антитела после перенесенного исходного штамма коронавируса не защищают от мутировавших вариантов COVID-19.

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