Космонавты сообщили о появлении запаха в модуле «Звезда»

Российские космонавты на борту МКС сообщили о возникновении запаха в модуле «Звезда». Он появился при работе системы кондиционирования воздуха, как стало известно из переговоров экипажа с Землей.

«Мне кажется, что он стал меньше», - сообщил космонавт Олег Новицкий, отвечая на вопрос, каков запах в настоящее время, передает РИА Новости.

В ответ специалист отметил, что сейчас обе системы СКВ отключены. Он попросил экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для будущего анализа специалистами на Земле.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские космонавты сообщили о сработавшей сигнализации в модуле «Звезда», а также о наличии дыма и запаха сгоревшего пластика или электроники.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что датчик задымления сработал на МКС при автоматической зарядке кабеля. Для устранения возможного задымления экипаж включил фильтр очистки атмосферы.