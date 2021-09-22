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Космонавты сообщили о появлении запаха в модуле «Звезда»

Виктория Ивашечкина
03:04 22.09.2021
В начале сентября поступила информация о сработавшей сигнализации в модуле, а также о наличии дыма.
Космонавты сообщили о появлении запаха в модуле «Звезда»
© Фото: Marc Rasmus globallookpress
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Российские космонавты на борту МКС сообщили о возникновении запаха в модуле «Звезда». Он появился при работе системы кондиционирования воздуха, как стало известно из переговоров экипажа с Землей.

«Мне кажется, что он стал меньше», - сообщил космонавт Олег Новицкий, отвечая на вопрос, каков запах в настоящее время, передает РИА Новости.

В ответ специалист отметил, что сейчас обе системы СКВ отключены. Он попросил экипаж протереть салфеткой район возможного места появления запаха для будущего анализа специалистами на Земле.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские космонавты сообщили о сработавшей сигнализации в модуле «Звезда», а также о наличии дыма и запаха сгоревшего пластика или электроники.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что датчик задымления сработал на МКС при автоматической зарядке кабеля. Для устранения возможного задымления экипаж включил фильтр очистки атмосферы.

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