Попова рассказала, когда может придти новая волна COVID-19

Ожидание новой волны коронавируса осенью - абсолютно оправдано, так как любые сезонные инфекции обычно всегда усиливаются ко второй декаде сентября. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это связано с тем, что люди начинают возвращаться из отпусков, возвращаются в школу и на работы и обмениваются друг с другом не только новыми впечатлениями о лете, но зачастую «микробактериальной информацией».

«И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Это ежегодный обычный подъем. Но мы к нему уже привыкли. Эпидемиологически это обусловлено», - заявила Попова на телеканале «Россия 1».

Глава ведомства напомнила о необходимости вакцинации и пояснила, что если человек намерен сделать сразу обе прививки - и от гриппа и от COVID-19, то перед прививкой от гриппа после вакцинации от коронавируса нужно выждать месяц после введения второго компонента.

Во всех российских школах сохраняются противоэпидемиологические правила, принятые еще в прошлом году. Это касается, например, закрепления за разными классами времени на посещение столовых.

«Также остаются обязательными утренние фильтры. Для того, чтобы дети с уже появившейся клинической картиной того или иного заболевания, например, с температурой или с покраснением кожных покровов и сыпью, не проходили в школу», - объяснила Попова.

Кроме того, каждый школьный класс будет заниматься в своем кабинете. Также будет введено лестничное расписание, чтобы дети из разных потоков как можно меньше контактировали друг с другом.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что снижение заболеваемости COVID в РФ происходит не очень быстро, и от одной недели к другой обычно составляет не более 5-7%. Однако, хотя эти цифры и не очень большие, безусловные признаки стабилизации - медленно, но верно - все же уже выражаются.