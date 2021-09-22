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Ученые предупредили о новом ледниковом периоде в России

Майя Мусиенко
02:06 22.09.2021
Это явление связано с изменениями течений в Северной части Атлантического океана.  
Ученые предупредили о новом ледниковом периоде в России
© Фото: pixabay
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Ослабление Гольфстрима пожжет привести к ледниковому периоду на территории России. Об этом рассказал специалист Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

«Ожидается, что изменение течений в Северной части Атлантического океана спровоцирует наступление ледникового периода в европейской части России», — заявил ученый в беседе с Ura.ru.

В последние годы, по словам Карнаухова, ученые наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима. Последнее может спровоцировать значительное понижение температуры, которое, в свою очередь, приведет к резкому похолоданию в европейской части России на 10, а то и 20 градусов. Такое явление фактически будет означать наступление ледникового периода, отметил исследователь.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир движется к катастрофе, связанной с потеплением климата. По его словам, если не снизить количество выбросов 45% к 2030 году, избежать катаклизма будет невозможно.

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