Генсек ООН заявил, что мир движется к климатической катастрофе

Мир движется к катастрофе, связанной с потеплением климата. Если не снизить количество выбросов 45% к 2030 году, избежать катаклизма будет невозможно. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Мир движется к катастрофе — потеплению на 2,7 градусов вместо 1,5 градусов, как все ранее договорились ограничить. Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градусов станет катастрофой. Нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 году, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия», — передает слова генсека ТАСС.

Однако Гутерреш отметил, что большинство стран мира, напротив, движутся к увеличению выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года. Глава ООН также напомнил, что ответственность за 80% таких выбросов в атмосферу лежит на странах-участницах G20.