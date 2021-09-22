Глава NASA рассказал, когда встретится с Рогозиным

Глава американского Национального аэрокосмического агентства (NASA) Билл Нельсон заявил, что хотел бы встретиться с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным в Москве. Об этом руководитель агентства сообщил во вторник, 21 сентября на брифинге, посвященном реорганизации программы пилотируемых полетов.

Нельсон также отметил, что с нетерпением ждет поездки в российскую столицу и уже готов к ней. По его словам встреча состоится, когда пройдет пандемия коронавируса.

«Я вакцинирован, при самой первой возможности (буду готов к поездке — Ред.). Мы с нетерпением ждем поездки в Москву и встречи с ним (Рогозиным — Ред.)», — сказал глава NASA.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и Российская академия наук (РАН) планируют представить правительству страны предложения по разработке отечественной орбитальной служебной станции. Такое решение было принято по итогам заседания Президиума Научно-технического совета и Бюро Совета РАН по космосу.