Роскосмос и РАН подготовят предложения по созданию новой орбитальной станции

Роскосмос и Российская академия наук (РАН) собираются представить правительству РФ предложения по разработке Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации по итогам заседания Президиума Научно-технического совета и Бюро Совета РАН по космосу.

«По итогам заседания Президиум и Бюро рекомендовали Госкорпорации "Роскосмос" представить в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уточнили в пресс-службе, планируется направить предложения по продолжению эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на период создания новой станции.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что развертывание РОСС планируется начать через пять-шесть лет. Отмечалось, что в качестве базового модуля новой отечественной орбитальной станции будет задействован Научно-энергетический модуль.