Российские военные инженеры победили в конкурсе АрМИ-2021 «Открытая вода»

Победой российских военных инженеров завершился самый масштабный конкурс АрМИ «Открытая вода». Соревнования проходили во Владимирской области.

В каждой команде по 50 человек, которым предстояло навести переправу через Оку, оперативно доставить грузовики и танки на другой берег и отразить нападение условного противника.

Пословица «Семеро одного не ждут» здесь не уместна. Пятьдесят человек - это целая команда - ждут, пока пятерка инженерных разведчиков на этой резиновой лодке не пройдет свой этап. Сначала они маневрируют между буями, затем высаживаются на берег, где производят разведку на наличие мин.