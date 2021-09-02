Российские военные инженеры победили в конкурсе АрМИ-2021 «Открытая вода»
В каждой команде по 50 человек, которым предстояло навести переправу через Оку, оперативно доставить грузовики и танки на другой берег и отразить нападение условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Победой российских военных инженеров завершился самый масштабный конкурс АрМИ «Открытая вода». Соревнования проходили во Владимирской области.
В каждой команде по 50 человек, которым предстояло навести переправу через Оку, оперативно доставить грузовики и танки на другой берег и отразить нападение условного противника.
Пословица «Семеро одного не ждут» здесь не уместна. Пятьдесят человек - это целая команда - ждут, пока пятерка инженерных разведчиков на этой резиновой лодке не пройдет свой этап. Сначала они маневрируют между буями, затем высаживаются на берег, где производят разведку на наличие мин.