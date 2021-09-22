В стране и мире Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН Виктория Ивашечкина У главы МИД РФ, как сообщалось ранее, запланировано около 25 встреч в руководителями иностранных делегаций. © Фото: Мария Захарова, МИД России, twitter Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в США. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своих соцсетях. «Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении. В местном аэропорту у трапа главу МИД России встретили посол РФ в Штатах Анатолий Антонов и постпред РФ при ООН Василий Небензя. Как ранее сообщила Мария Захарова, у Лаврова запланировано около 25 встреч с руководителями иностранных делегаций. Накануне в ходе выступления на ГА ООН председатель Китая Си Цзиньпин предложил новую глобальную инициативу развития. Она, по задумке, направлена на выстраивание сбалансированного и равноправного глобального партнерства, помощь развивающимся странам.



В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика