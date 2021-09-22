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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Виктория Ивашечкина
23:15 22.09.2021
У главы МИД РФ, как сообщалось ранее, запланировано около 25 встреч в руководителями иностранных делегаций.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
© Фото: Мария Захарова, МИД России, twitter
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в США. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своих соцсетях. 

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении.

В местном аэропорту у трапа главу МИД России встретили посол РФ в Штатах Анатолий Антонов и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Как ранее сообщила Мария Захарова, у Лаврова запланировано около 25 встреч с руководителями иностранных делегаций.

Накануне в ходе выступления на ГА ООН председатель Китая Си Цзиньпин предложил новую глобальную инициативу развития. Она, по задумке, направлена на выстраивание сбалансированного и равноправного глобального партнерства, помощь развивающимся странам.

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