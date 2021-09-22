Политолог назвал признаки инсценировки покушения на Шефира

Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира, вероятнее всего, является инсценировкой. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Александр Семченко.

«Я думаю, что это очень смахивает на инсценировку... Автомобиль обстрелян с левой стороны. Вообще-то, как правило, пассажиры сидят с правой стороны. Но по пассажирской двери с правой стороны, по задней двери — там вообще попаданий нет», — пояснил он.

Семченко также отметил, что крайне нелогичным выглядят действия киллера.

«Автомобиль останавливается после выстрелов. Логично, тем более что водитель ранен... И что делает киллер с одиночным автомобилем? То есть Шефир был без охраны. А он (киллер — Прим.ред.) просто убегает в лес», — подчеркнул собеседник.

О покушении на Шефира около села Лесники МВД Украины сообщило в среду, 22 сентября. Согласно представленной информации, в машину попало почти двадцать пуль, Шефир не пострадал, однако был ранен его водитель. Ранее эксперт рассказал, почему покушение на советника президента могло быть выгодно самому Владимиру Зеленскому.