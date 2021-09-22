Политолог объяснил, почему покушение на Шефира может быть выгодно Зеленскому

За покушением на помощника президента Украины Сергея Шефира могут стоять как политические оппоненты главы государства Владимира Зеленского, так и сама власть. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, с уверенностью нельзя исключить ни одну из существующих версий, так как Украина — это «страна победившего беспредела».

«Можно предположить с одной стороны, что за этим инцидентом стоят люди в погонах, то есть люди, обремененные властью. С другой стороны, нельзя отрицать и другого развития событий, версию о том, что за покушением стоят поит политические оппоненты Владимира Александровича Зеленского. В любом случае, что та, что эта версии не красят главу украинского государства. Потому что, на минуточку, Зеленский, согласно основному закону Украины, конституции, является гарантом соблюдения конституционных прав жителей Украины. Что ж ты за такой гарант, раз не можешь обеспечить высокий уровень общественной безопасности не то что всему украинскому народу, но и ближайшему члену своей команды?» — сказал он.

Мезюхо отметил, что Зеленский сам может быть причастен к этому инциденту — в дальнейшем, по словам политолога, это будет использоваться для «закручивания гаек».

«Он, на самом деле, ведет себя как диктатор, даже больше чем его предшественник Петр Алексеевич Порошенко. Это именно при Зеленском закрылось сразу три национальных крупнейших оппозиционных украинских телеканала, именно при Зеленском глава украинского государства стал распространять санкции в отношении депутатов Верховной рады Украины», — уточнил собеседник.

О покушении на Шефира около села Лесники МВД Украины сообщило в среду, 22 сентября. Согласно представленной информации, в машину попало почти двадцать пуль, Шефир не пострадал, однако был ранен его водитель.