Мосгорсуд вынес частное постановление главе ГУ МВД Москвы из-за штрафов Эдварда Била

Мосгорсуд вынес частное постановление на имя главы ГУ МВД Москвы. Оно связано со штрафами в отношении блогера, известного под именем Эдвард Бил.

Данная информация содержится в материалах дела. Ее также подтвердил адвокат блогера Сергей Жорин.

«В адрес начальника ГУ МВД России по Москве судья Московского городского суда действительно вынесла частное постановление. Однако текст нам пока неизвестен и мы узнаем его в ближайшее время, когда будет знакомиться с материалами дела», - передает ТАСС слова юриста.

Ранее стало известно, что Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о массовом ДТП в центре столицы. Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло в Москве 1 апреля. Блогер, управлявший автомобилем марки Audi, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку.