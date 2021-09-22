Еще два эшелона с военной техникой возвращаются в РФ из Белоруссии после учений «Запад-2021»

Продолжается возвращение к местам постоянной дислокации боевой техники и личного состава Западного военного округа (ЗВО), которые были задействованы в учениях «Запад-2021» на полигонах в РФ и Белоруссии.

В течение суток в Россию были отправлены еще два воинских эшелона. На железнодорожные платформы погружено более 80 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, всего в учении на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий.

Окончательное возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.

В четверг, 16 сентября, войска ЗВО, Воздушно-десантных войск и авиация ВКС России, задействованные в проведении совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский в Республике Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации.