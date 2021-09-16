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Российские войска начали возвращаться из Белоруссии после учений «Запад-2021»

Анна Берестовая
05:00 16.09.2021
Войска после завершения совместных стратегических учений «Запад-2021» приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Войска Западного военного округа (ЗВО), Воздушно-десантных войск и авиация ВКС России, задействованные в проведении совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский в Республике Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации.

© Минобороны России

В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации.

Первые воинские эшелоны уже находятся в движении. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащие и подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 800 до 1200 километров.

© Минобороны России

На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения маршей.

После совершения маршей в пункты постоянной дислокации мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения приступят к обслуживанию вооружения и военной техники, а также к подготовке к новому учебному году, который начнется в Вооруженных Силах Российской Федерации 1 декабря.

© Минобороны России

В свою очередь, авиационные экипажи военно-транспортной, дальней, оперативно-тактической и армейской авиации ВКС и Западного военного округа, участвовавшие в совместных стратегических учениях «Запад-2021», приступили к перебазированию с оперативных аэродромов в пункты постоянной дислокации.

Самолеты Ил-76, Ту-22М3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в эпизодах учений, в течение ближайшего времени будут доставлены на аэродромы базирования.

В ходе ССУ «Запад-2021» экипажи ВКС и ЗВО отработали задачи по перехвату воздушных целей, применению авиационных средств поражения по наземным целям, десантированию личного состава, военной техники и грузов, авиационной поддержки действий общевойсковых подразделений и другие.

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