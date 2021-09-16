Российские войска начали возвращаться из Белоруссии после учений «Запад-2021»
Войска после завершения совместных стратегических учений «Запад-2021» приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.
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Войска Западного военного округа (ЗВО), Воздушно-десантных войск и авиация ВКС России, задействованные в проведении совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский в Республике Беларусь, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации.