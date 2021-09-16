Российские войска начали возвращаться из Белоруссии после учений «Запад-2021»

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В настоящее время воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации.

Первые воинские эшелоны уже находятся в движении. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащие и подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 800 до 1200 километров.