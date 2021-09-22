Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Нийнистё и главнокомандующим ВС Финляндии генералом Тимо Кивиненом.
В сообщении министерства обороны говорится, что сейчас Герасимов находится в Финляндии с официальным визитом.
«Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также провел консультации с главнокомандующим вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом. В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности», - сказали в МО РФ.
Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.