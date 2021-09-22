Армия Герасимов обсудил международную безопасность с президентом Финляндии Иван Линдеманн Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ обсудил вопросы международной безопасности с президентом Финляндии Саули Нийнистё и главнокомандующим ВС Финляндии генералом Тимо Кивиненом. В сообщении министерства обороны говорится, что сейчас Герасимов находится в Финляндии с официальным визитом. «Сегодня в ходе официального визита в Финляндию начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов был принят президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также провел консультации с главнокомандующим вооруженными силами Финляндии генералом Тимо Кивиненом. В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности», - сказали в МО РФ. Ранее в ходе официального визита в Финляндию начальник Генштаба ВС РФ провел встречу с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика