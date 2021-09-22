Начальник Генштаба Герасимов встретился с американским коллегой в Финляндии
Военачальники обсудили снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.
© Фото: Минобороны России
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли провели встречу в Финляндии, сообщает Минобороны России.
Встреча прошла на территории резиденции правительства Финляндии «Кенингстедт» в городе Вантаа, расположенном недалеко от Хельсинки.
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