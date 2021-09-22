Россиян предостерегли от покупки определенного типа квартир

Россиян предостерегли от распространенной ошибки при покупке жилой недвижимости. По словам экспертов рынка, квартиру необходимо обязательно проверить на наличие незаконных перепланировок.

Квартиры с самовольной перепланировкой зачастую отличаются низкой ценой, чтобы заинтересовать покупателей, предупреждают специалисты. Как объяснила юрист по строительному праву Лариса Мясникова, покупать квартиру с самовольной перепланировкой стоит только после ее тщательной проверки инженерами — это поможет определить затраты на узаконивание изменений и учесть риски исправления ремонта прошлых хозяев.

До сделки также важно проверить техпаспорт жилья, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина в разговоре с изданием «Аргументы и факты». В случае нарушений, выявленных жилинспекцией, возвращать квартиру в первозданный вид или платить штраф обяжут нового собственника, пояснила она. В случае невыполнения предписания Бюро технической инвентаризации или жилинспекции нарушителя могут даже лишить прав собственности, подчеркивают эксперты.

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